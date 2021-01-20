Создание новой политической партии обсуждал Трамп со своими сторонниками - СМИ

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации источников газеты The Wall Street Journal, глава государства хотел бы назвать такое объединение "Патриотической партией".

Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с его нынешними однопартийцами после того, как несколько из них, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, заявили, что президент спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января. Тогда сторонники Трампа попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек.

Инаугурация избранного президента Байдена состоится 20 января.

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