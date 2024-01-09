В Германии появилась новая политическая партия
Фото: Instagram/sahra_wagenknecht
Немецкий политик Сара Вагенкнехт 8 января провела учредительное заседание своей партии, сообщает Zakon.kz.
Вагенкнехт поделилась, что она и ее коллеги основали новую партию, чтобы преодолеть "некомпетентность и высокомерие" в политике правительства Берлина.
"Мы основываем новую партию в Берлине", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook и прикрепила ссылку на прямой эфир в 13:00 по местному времени (18:00 по времени Астаны).
По словам политика, более детальная партийная программа теперь должна быть составлена к следующим федеральным выборам в тесном сотрудничестве с экспертами.
Ранее сообщалось, что канцлеру Германии Олафу Шольцу предрекли отставку в 2024 году.
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