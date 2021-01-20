Алматинцам списали долги за коммуналку почти на 80 млн тенге

По поручению акима Алматы Бакытэана Сагинтаева с целью поддержки отдельных категорий нуждающихся горожан списаны долги за коммунальные услуги, передает zakon.kz.

По информации городских властей, данная мера коснулась горожан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

Коммунальными предприятиями города АлТС и Алматы Су списана дебиторская задолженность за отопление, горячую и холодную воду, которая была компенсирована за счет местного бюджета. Данной мерой охвачены 5 055 человек на 79,9 млн тенге, - сообщили в акимате.

Добавим, что долги за коммуналку простили тем, кто относится к следующим категориям:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 11 человек на 78 061 тенге;

- участники трудового фронта – 840 человек на 4 659 507 тенге;

- лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, – 115 человек на 1 520 764 тенге;

- ветераны боевых действий в других государствах – 49 человек на 1 881 004 тенге;

- многодетные семьи, имеющие 4 и более несовершеннолетних детей, – 462 человека на 15 898 519 тенге;

- инвалиды первой, второй и третьей групп – 2 709 человек на 37 619 113 тенге;

- получатели адресной социальной помощи – 224 человека на 6 735 501 тенге;

- пенсионеры с минимальной пенсией и менее – 211 человек на 7 770 687 тенге;

- семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, – 346 человек на 2 438 187 тенге;

- семьи, получающие пособие по потере кормильца, – 88 человек на 1 271 369 тенге.