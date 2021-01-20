Как санкционировать негласные следственные действия, определил Верховный суд

Верховный суд РК принял нормативное постановление от 11 декабря 2020 года "О санкционировании негласных следственных действий", передает zakon.kz.
В частности, в документе говорится:
При этом не допускается проведение негласных следственных действий в отношении лиц, не указанных в этом перечне, а также в отношении потерпевшего, если отсутствует его письменное согласие.
Негласное следственное действие проводится в течение срока, на который оно санкционировано следственным судьей, но не более 30 суток.
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