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Следственные действия начались в Таджикистане после теракта в "Крокусе"

Крокус сити холл, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 19:39 Фото: скриншот видео
В Таджикистане начались следственные действия после теракта в "Крокус сити холле" в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах страны.

"Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в "Крокус сити холле", проводимым в Душанбе", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте проходят в Душанбе. Отмечается, что все фигуранты до переезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе – в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

Известно о 139 погибших.

25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей. 

26 марта 2024 года арестовали еще одного подозреваемого в организации теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье – Алишера Касимова.

Таким образом, Алишер Касимов – восьмой подозреваемый в организации теракта в "Крокус сити холле".

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