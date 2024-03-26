Следственные действия начались в Таджикистане после теракта в "Крокусе"

В Таджикистане начались следственные действия после теракта в "Крокус сити холле" в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах страны.



"Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в "Крокус сити холле", проводимым в Душанбе", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте проходят в Душанбе. Отмечается, что все фигуранты до переезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе – в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

Известно о 139 погибших.

25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

26 марта 2024 года арестовали еще одного подозреваемого в организации теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье – Алишера Касимова.



Таким образом, Алишер Касимов – восьмой подозреваемый в организации теракта в "Крокус сити холле".