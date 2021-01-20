Сроки ответственности за немаркированные сигареты назвали в Минфине

Сигареты без новых знаков могут находиться в обороте до осени 2021 года, сообщила в СЦК директор департамента государственных услуг Комитета государственных доходов МФ Бахытгуль Казакпаева, передает корреспондент zakon.kz.

Что делать с остатками немаркированных сигарет? Сигареты без новых знаков могут находиться в обороте до 1 октября 2021 года. Именно с этой даты наступает ответственность в полном объеме для реализаторов немаркированной продукции. При этом у нас предусмотрена статья в Кодексе об административных нарушениях – это 283 статья, от 200 МРП до 500 МРП, плюс конфискация. А также есть статья, если был причинен какой-то ущерб от этого оборота, в Уголовном кодексе. Бахытгуль Казакпаева.

Она добавила, что в Казахстане маркировка табачной продукции обязательна, в процессе ее внедрения участвуют производители, импортеры, дистрибьютеры и розница.

Маркировка внедряется в два этапа. В первый этап мы вошли с 1 октября 2020 года, где маркируются сигареты с фильтром и без фильтра. С 1 апреля 2021 года мы войдем во второй этап маркировки, где предстоит маркировать сигары, стики, жидкости для электронных сигарет и так далее, — уточнила глава департамента КГД.

На брифинге напомнили, что благодаря маркировке сокращается незаконный оборот, растут доходы в бюджет, а для потребителей это дает безопасность продукции.

По цифровым маркам. Цифровая марка data matrix заменяет бумажную акцизную марку. Производители и импортеры на каждую пачку сигарет наносят коды, где зашифрованные данные производителя, серийный номер и проверочный код. Когда магазин продает пачку сигарет, кассир сканирует, информация о продаже направляется в информационную систему маркировки прослеживаемости товаров, — отметила Казакпаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан