В Казахстане к весне мясо подорожает еще. Фермеры назвали причину

Мясо резко подорожало в Казахстане. Самый большой скачок стоимости произошел у баранины. Следом "идет" конина и говядина. Уже к весне прогнозируют новый рост цен на мясо. На этом сходятся и производители, и эксперты, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Один казахстанец в прошлом году в среднем съел 21 кг мяса. Самые большие любители живут в Нур-Султане, Карагандинской и Жамбылской областях. Данные привели аналитики Energyprom, ссылаясь на Бюро национальной статистики.

Баранина за год подорожала на 16%. Выше стали ценники на конину и говядину. Цифры "выросли" на 12 и 8% соответственно. Производители связывают это с удорожанием корма.

Зерно подорожало. Вы знаете, в прошлом году было 50 тысяч за тонну примерно, в этом - 90-100 тысяч. Сена нет, воды не было. И народ, особенно юг области, порезали скотину, потому что нечем было кормить. Порезали в сентябре, октябре. Я 99% даю гарантию, что к весне мясо подорожает еще. глава крестьянского хозяйства Михаил Марченко

По мнению продавцов, цены колеблются из-за погодных условий. Подобный скачок произошел буквально в преддверии Нового года. Но уже, по их словам, ситуация "выровнялась".

Там пару дней от силы. Начались бураны, морозы, невозможно было зарезать. Это же на улице все происходит. Такие моменты были. Если по качеству мясо брать, дефицит есть. продавец Асель Ибраева

Казахстанцам ничего не остается, кроме как искать альтернативу. Люди признаются, что вместо мякоти все чаще покупают кости.

"Стараемся уже что- то подешевле взять, где-то какие-то косточки, куда деваться. Есть что-то надо. И мясного хочется. Тяжеловато стало", "Если хорошее мясо, то 2,5 тысячи, если нормальное, а кости 1700, 1900", "Меньше стали брать, конечно. У меня вообще пенсия минималка. У меня сахар повышенный – мне каждый день надо говядину есть, а говядина сейчас самая дорогая", - сетуют покупатели.

По данным Минсельхоза, в прошлом году Казахстан произвел почти миллион тонн мяса. На сегодняшний день за счет отечественного производства внутренний рынок обеспечивается на 97% говядиной, 98% – кониной и 100% – бараниной.