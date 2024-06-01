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В Шымкенте приемный отец бил и кормил детей мясом кошек

В Шымкенте приемный отец бил и кормил детей мясом кошек, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 19:51 Фото: freepik
Житель Шымкента кормил мясом кошек и собак приемных детей, а также связывал их и заставлял работать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный телеканал Оtyrar со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Шымкенте Жаннету Жазыкбаеву, мужчина усыновил в 2021 году шестерых приемных детей.

"Оказывается, он живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят, как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае", –рассказала подробности Жаннетта Жазыкбаева.

По ее словам, за помощью обратился старший ребенок. Он и показал все фото и видео ужасающих условий, в которых они живут. Сейчас четверо детей переданы в дом малютки, двое – в детский дом.

"Он сказал заведующему детского дома: "помогите, нас бьют". Затем показал фотографии других 5 детей. Мы пошли с проверкой. Выяснилось, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной, грязной. По данному факту возбуждено уголовное дело", – добавила уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте.

По данным городского департамента полиции, сейчас завершены все следственные мероприятия по статье 110 УК РК. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось о другой ужасающей истории. Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи – одну девочку и двух мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. По словам омбудсмена, приехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Позже приемную мать задержали.

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