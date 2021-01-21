Сиделка перерезала горло 82-летней пенсионерке

В центре Москвы сиделка перерезала горло старушке, за которой ухаживала, передает zakon.kz.

Как стало известно ren.tv, преступление было совершено в одной из квартир по Угловому переулку в центре Москвы. Известно, что убитая - Ирина Кожина, 1938 года рождения. Сиделка - Гульчахра Айдарова, 1989 года рождения.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

По предварительным данным, бабушка сделала замечание Айдаровой, после чего та схватила нож и перерезала старушке горло. Кожина скончалась на месте. Сиделка задержана.