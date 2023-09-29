Мужчина пытался перерезать себе горло посреди улицы в Уральске

В Уральске на проспекте Н. Назарбаева 28 сентября мужчина взял в руки нож и пытался перерезать себе горло, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает полиция, правоохранителям удалось остановить мужчину. Сначала его отвлекли, а затем забрали нож.

Во время допроса выяснилось, что мужчина страдает хроническим заболеванием.

"Он пояснил, что устал от своей болезни и пошел на такой шаг от безысходности. В настоящее время мужчина помещен в Центр временной адаптации и интоксикации города Уральск". ДП ЗКО

В марте 2023 года сотрудники полиции Актау не дали мужчине свести счеты с жизнью. В квартире они обнаружили человека, который пытался повеситься на простыне в ванной комнате.