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Мужчина пытался перерезать себе горло посреди улицы в Уральске

Мужчина пытался перерезать себе горло посреди улицы в Уральске Фото: скриншот
В Уральске на проспекте Н. Назарбаева 28 сентября мужчина взял в руки нож и пытался перерезать себе горло, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает полиция, правоохранителям удалось остановить мужчину. Сначала его отвлекли, а затем забрали нож. 

Во время допроса выяснилось, что мужчина страдает хроническим заболеванием.

@raffaeluly007 #уральск #полицияказахстана ♬ оригинальный звук - R.Raffaeluly

"Он пояснил, что устал от своей болезни и пошел на такой шаг от безысходности. В настоящее время мужчина помещен в Центр временной адаптации и интоксикации города Уральск". ДП ЗКО

В марте 2023 года сотрудники полиции Актау не дали мужчине свести счеты с жизнью. В квартире они обнаружили человека, который пытался повеситься на простыне в ванной комнате.

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