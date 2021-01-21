Молоко дорожает в Казахстане

В Казахстане растут цены на молоко, а потребление заметно падает, сообщает zakon.kz.

По информации Energyprom.kz, всего за 2020 год было произведено 598,5 тыс. тонн жидкого обработанного молока и сливок.

Почти 32% всей продукции приходится на Северо-Казахстанскую область. Кроме того, еще почти треть объема производства приходится на Алматинскую (98,9 тыс. тонн) и Акмолинскую (94,9 тыс. тонн) области.

По данным экспертов, сырое молоко в среднем по стране подорожало за год на 9,8%, до 243,7 тг за литр.

Пастеризованное молоко с жирностью 2,5% подорожало на 6,5%, до 258,1 тг за литр, а с жирностью 3,2% — на 7,9%, до 276,9 тг за литр.

Согласно исследованию, с удорожанием молока сократилось его потребление в домохозяйствах. В сельской местности потребление на одного жителя составило в среднем 8 литров — почти на 2 литра меньше по сравнению с 2019 годом.

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