Полторы тысячи квадратов горящей древесины потушили за 30 минут в Алматы

В Алматы сотрудники противопожарной службы за полчаса локализовали пожар на складе с древесиной, который охватил огнем 1,5 тыс. кв.м, передает zakon.kz.

21 января 2021 года в 08:18 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в Жетысуский район ул.Казыбаева. К моменту прибытия, спустя 10 минут, было установлено, что открытым пламенем горело одноэтажное отдельно стоящее здание склада, где хранилась древесина на общей площади 1500 кв.м. Из- за высокого теплового излучения от горящего склада создалась угроза распространения огня на соседние склады, расположенные на расстоянии 10-15м. Но принятыми мерами удалось отстоять соседние здания ангарного типа. ДЧС Алматы.

Из-за удаленности противопожарного водоснабжения была организована перекачка воды с помощью пожарных автоцистерн.

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В общей сложности на тушение и защиту складов работало 2 автолестницы, подано 8 универсальных пожарных стволов. В ликвидации пожара задействовано 13 ед. техники, 55 человек личного состава, в том числе руководство ДЧС г.Алматы.

Пожар удалось локализовать в течение 30 минут, ликвидирован в 09.35. Жертв и пострадавших нет, причина пожара уточняется, - отметили в ДЧС.