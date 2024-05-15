Горящий грузовик потушили за 21 минуту

Утром 15 мая карагандинские пожарные за 21 минуту потушили горящий грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в 16 микрорайоне города Караганды произошло загорание моторного отсека и салона грузового автомобиля. Пожар ликвидирован силами спасателей за 21 минуту. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан быть осторожными.

"В случае загорания автомобиля немедленно остановите транспортное средство и покиньте его", – говорится в сообщении ведомства.

Также в Караганде 12 мая в районе имени Казыбек би загорелись два легковых автомобиля.