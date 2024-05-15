Горящий грузовик потушили за 21 минуту
Фото: pixabay
Утром 15 мая карагандинские пожарные за 21 минуту потушили горящий грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в 16 микрорайоне города Караганды произошло загорание моторного отсека и салона грузового автомобиля. Пожар ликвидирован силами спасателей за 21 минуту. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС призывает граждан быть осторожными.
"В случае загорания автомобиля немедленно остановите транспортное средство и покиньте его", – говорится в сообщении ведомства.
Также в Караганде 12 мая в районе имени Казыбек би загорелись два легковых автомобиля.
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