В Акмолинской области вводят частичный локдаун

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области 21 января 2021 года внес изменения в постановление "Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает zakon.kz.

В частности, вводится запрет на деятельность религиозных объектов – мечети, церкви, синагоги и т.д.

Вместе с тем ограничивается режим работы непродовольственных магазинов площадью более 1000 кв. м с 10 до 22 часов, при заполняемости не более 30%. Их работа приостанавливается в субботу и воскресенье.

Также ограничивается режим работы супермаркетов, гипермаркетов с 10 до 22 часов, при заполняемости не более 30%. Их работа приостанавливается в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых отделов и аптек, находящихся в них.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие с 00 часов 23 января 2021 года.