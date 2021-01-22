Снятие пенсионных: как действует пятилетнее ограничение на продажу недвижимости 

Об ограничении на продажу недвижимости в течение пяти лет после погашения ипотеки с использованием пенсионных рассказали в "Отбасы банке", передает zakon.kz.
Региональный директор банка Рахиля Балтабаева ответила на вопросы пользователей в Instagram в прямом эфире. Пользователи поинтересовались, можно ли продать квартиру в течение пяти лет, если закрыть действующую ипотеку, оформленную в августе 2019 года, с использованием пенсионных отчислений.
По словам Балтабаевой, этот вопрос - самый распространенный за этот день.
Каким образом норма отображена? Ограничение распространяется на ипотечные займы, при которых недвижимость была приобретена с использованием единовременный пенсионных выплат. Если вы первоначальный взнос сформировали за счет единых пенсионных выплат, то у вас ограничение это действует, если ваш займ оформлен на сроке более пяти лет. Важен срок займа. Если непогашенная задолженность по займу имеется, и она составляет более пяти лет, то это ограничение действует, - ответила она.
Она подчеркнула, что если жилой дом не приобретен с использованием единовременных пенсионных выплат (правила вступили в силу 1 января 2021 года), пятилетнее ограничение не распространяется на продажу.
Правила снятия пенсионных на жилье опубликовали накануне.
Согласно правилам, пенсионные выплаты допускается использовать для:
Не допускается продажа недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет, за исключением двух случаев:
1. Реализация заложенного недвижимого имущества залогодержателем. В данном случае сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату ее получателю.
2. Реализация недвижимого имущества по решению суда.
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