Определены запретные темы для подачи онлайн петиций в Казахстане

Министр информации и общественного развития Аида Балаева в Алматы провела встречу с членами общественного совета, передает zakon.kz.

Министр рассказала о законопроекте, включающем блок поправок, направленных на создание института онлайн-петиций.

Основные моменты законопроекта

В законодательстве дается понятие петиции (петиция - коллективные сообщение, отклик или предложение, направленные в административный орган в электронной форме).

Закрепляется порядок подачи и рассмотрения петиций, который будет существенно отличаться от процедур, установленных по обычным обращениям.

Петиция инициируется гражданами Казахстана на государственном и (или) русском языках и подается посредством интернет-портала, определяемого МЦРИАП.

Будет проводиться модерация по петициям. До поступления петиции на рассмотрение в госорган будет проводиться оценка, насколько петиция соответствует установленным требованиям.

Например, текст не должен содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, призывов к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни. Не могут подаваться петиции по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ Республики, правосудие, амнистия и др. Перечень "запрещенных" тем сформирован на основе конституционного и уголовного права, Закона о референдуме.

Пороговое значение голосов в поддержку петиции для ее обязательного рассмотрения госорганом будет определено Указом Президента (с ранжированием на районный, областной и республиканский).

В процессе рассмотрения петиции госорган будет обязан реализовать ряд мероприятий. В частности, организовать встречу первого руководителя с автором петиции, создать отдельную комиссию или рабочую группу, провести публичные обсуждения проекта решения и др.

Такие меры позволят придать петициям особый статус и повысить их общественную значимость.

Принятие решения по петиции исключительно первым руководителем госоргана.

По результатам рассмотрения выносится одно из следующих решений: 1) о полном или частичном удовлетворении петиции, с разработкой дорожной карты (плана мероприятий) по реализации; 2) об отказе в удовлетворении петиции, с обоснованными, мотивированными и конкретными формулировками, опровергающими доводы и предложения лиц, инициировавших и присоединившихся к петиции.

Понятно, что любой законопроект, пока не подписан Президентом, имеет право на соответствующие изменения. Поэтому, главная цель сегодняшнего моего визита к вам – услышать компетентное экспертное мнение. Уверена, что у вас достаточно опыта и практики в вопросах общественных отношений, - отметила Балаева.