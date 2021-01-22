Определены запретные темы для подачи онлайн петиций в Казахстане

Министр информации и общественного развития Аида Балаева в Алматы провела встречу с членами общественного совета, передает zakon.kz.
Министр рассказала о законопроекте, включающем блок поправок, направленных на создание института онлайн-петиций.
Основные моменты законопроекта
Петиция инициируется гражданами Казахстана на государственном и (или) русском языках и подается посредством интернет-портала, определяемого МЦРИАП.
Например, текст не должен содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, призывов к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни. Не могут подаваться петиции по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ Республики, правосудие, амнистия и др. Перечень "запрещенных" тем сформирован на основе конституционного и уголовного права, Закона о референдуме.
Такие меры позволят придать петициям особый статус и повысить их общественную значимость.
По результатам рассмотрения выносится одно из следующих решений: 1) о полном или частичном удовлетворении петиции, с разработкой дорожной карты (плана мероприятий) по реализации; 2) об отказе в удовлетворении петиции, с обоснованными, мотивированными и конкретными формулировками, опровергающими доводы и предложения лиц, инициировавших и присоединившихся к петиции.
Понятно, что любой законопроект, пока не подписан Президентом, имеет право на соответствующие изменения. Поэтому, главная цель сегодняшнего моего визита к вам – услышать компетентное экспертное мнение. Уверена, что у вас достаточно опыта и практики в вопросах общественных отношений, - отметила Балаева.
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