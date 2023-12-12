Когда в Казахстане заработает онлайн-платформа для подачи петиций

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах премии Алтын Сапа 12 декабря рассказал, когда начнет функционировать онлайн-платформа для подачи петиций, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ведется ли МЦРИАП работа по разработке онлайн-платформы для подачи петиций.

"Онлайн-петициям для подачи петиций готовится, есть же закон – мы в соответствии с ним включим, там есть отлагательная норма. Мы к этому времени, когда она должна работать, ее включим", – заверил Багдат Мусин.

На уточняющий вопрос журналистов, заработает ли она с апреля 2024 года, министр ответил коротко: "Закон же предусматривает, чтобы она с апреля работала, поэтому с апреля и будет работать".

1 ноября министерство культуры и информации подготовило приказ "Об утверждении формы письменного заявления о размещении петиции на интернет-ресурсе".