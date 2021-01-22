Куат Хамитов отправил российского бойца в нокаут на первой минуте боя

Казахстанский боец Куат Хамитов отправил в тяжелый нокаут российского бойца, сообщает zakon.kz.

Бой состоялся в Магнитогорске на турнире AMC Fight Nights Global, передает Sports.kz.

На турнире 32-летний Хамитов (20-7) встретился с Максимом Пантелеевым (2-1) из России. Изначально планировалось, что казахстанский боец встретится с Алексеем Ильенко, но за сутки до ивента последний снялся с поединка. Бой против Пантелеева прошел в промежуточном весе – Хамитов показал на весах 77 кг, а боец из России 79 кг.

Поединок в полусреднем весе завершился уже в 45-й секунде первого раунда.

Куат Хамитов одержал юбилейную, двадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Пантелеев потерпел второе поражение.