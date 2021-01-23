Видео, на котором полицейские Алматы ловят вооруженного преступника, появилось в Сети

В алматинских соцсетях появилось видео, на котором сотрудники полиции пытаются задержать какую-то машину, сообщает zakon.kz.

На кадрах суета, бегают полицейские, гражданские. Снято видео из окна проезжающего автомобиля и понять, что именно происходит, трудно.

Остается лишь констатировать, что это проспект Сейфуллина в Алматы. На дерганных кадрах можно разглядеть полицейский автомобиль, перекрывающий улицу, карабин на основе автомата Калашникова, который один из полицейских прижимает ногой к асфальту и лежащий на земле нож. Явно не хозяйственного назначения. Кто-то кричит: "стоять", кто-то: "калаш, калаш забери!".

По имеющейся информации, сотрудники полиции ловили некого мужчину, стрелявшего из полуавтоматического оружия из автомобиля Toyota Camry. Догнали на участке проспекта Сейфулина, недалеко от улицы Жумабаева. Больше пока ничего неизвестно.

Редакция zakon.kz отправила запрос в ДП города Алматы, утром будет подробная информация о произошедшем.