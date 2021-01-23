Бари Алибасов вновь попал в больницу

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с кровообращением. Причину госпитализации назвал его сын Бари Алибасов-младший, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, сын заверил, что ситуация с продюсером простая, и он чувствует себя нормально. По словам Алибасова-младшего, у отца произошло небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он стал плохо ходить.

Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо, - пояснил сын Алибасова.

Он также опроверг информацию о том, что его отец попал в больницу из-за алкоголя и у него проблемы "от Альцгеймера до алкоголизма". Алибасов-младший отметил, что такие данные распространял пиар-менеджер Алибасова Вадим Горжанкин.

А у него (шоумена) просто последствия покушений, которые были на него, - заключил он.

22 января стало известно, что Бари Алибасов оказался в реанимации. После осмотра врача было принято решение о переводе шоумена в отделение интенсивной терапии. В больницу его привез сын.

За последние два месяца Алибасов уже не первый раз попадает в больницу. 3 декабря его госпитализировали из-за передозировки виагры. Предполагалось, что причиной стало употребление препарата для повышения потенции. Пустые упаковки из-под виагры были обнаружены в квартире продюсера. Тогда Горжанкин рассказал, у Алибасова резко упало давление.

В конце декабря он также попал в больницу из-за ушибов ног, возможно, у него сотрясение мозга. Как рассказал Горжанкин, продюсер заявил, что накануне он упал с лестницы и ударился головой.