1548 заболевших за сутки: в Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 января Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 175 390 случаев, из них:
В Казахстане 1050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 158 647 человек.
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