1548 заболевших за сутки: в Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19

23 января 2021, 08:01
Фото: inform.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 175 390 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 21 045 (+235),
  • в городе Алматы - 21 010 (+130),
  • в ВКО - 19 762 (+52),
  • в Атырауской области - 15 401 (+104),
  • в Карагандинской области - 13 144 (+78),
  • в Павлодарской области - 11 475 (+226),
  • в ЗКО – 10 220 (+74),
  • в СКО - 9994 (+116),
  • в Костанайской области - 9173 (+170),
  • в Акмолинской области - 9062 (+209),
  • в Алматинской области - 8620 (+83),
  • в городе Шымкент - 5779 (+8),
  • в Жамбылской области - 5388 (+27),
  • в Туркестанской области - 3970 (+11),
  • в Мангистауской области - 3949 (+11),
  • в Актюбинской области - 3879 (+11),
  • в Кызылординской области - 3519 (+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 195,
  • в городе Алматы - 107,
  • в городе Шымкент - 8,
  • в Акмолинской области - 74,
  • в Актюбинской области - 8,
  • в Алматинской области - 25,
  • в Атырауской области - 54,
  • в ВКО - 25,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 37,
  • в Карагандинской области - 58,
  • в Костанайской области - 86,
  • в Кызылординской области - 3,
  • в Мангистауской области - 4,
  • в Павлодарской области - 235,
  • в СКО - 98,
  • в Туркестанской области - 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 158 647 человек.

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