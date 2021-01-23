1548 заболевших за сутки: в Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 175 390 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 21 045 (+235),

в городе Алматы - 21 010 (+130),

в ВКО - 19 762 (+52),

в Атырауской области - 15 401 (+104),

в Карагандинской области - 13 144 (+78),

в Павлодарской области - 11 475 (+226),

в ЗКО – 10 220 (+74),

в СКО - 9994 (+116),

в Костанайской области - 9173 (+170),

в Акмолинской области - 9062 (+209),

в Алматинской области - 8620 (+83),

в городе Шымкент - 5779 (+8),

в Жамбылской области - 5388 (+27),

в Туркестанской области - 3970 (+11),

в Мангистауской области - 3949 (+11),

в Актюбинской области - 3879 (+11),

в Кызылординской области - 3519 (+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 195,

в городе Алматы - 107,

в городе Шымкент - 8,

в Акмолинской области - 74,

в Актюбинской области - 8,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 54,

в ВКО - 25,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 37,

в Карагандинской области - 58,

в Костанайской области - 86,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 235,

в СКО - 98,

в Туркестанской области - 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 158 647 человек.

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