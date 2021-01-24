Самая высокая в мире карусель открылась в Дубае

Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Как сообщается, парк закрыли весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, однако все это время было посвящено модернизации и реконструкции аттракционов. Одним из них стала цепная карусель Bollywood Skyflyer, которая достигает 140 м в высоту, что на 18 м больше предыдущего рекорда Гиннесса.

Те, кто осмелится насладиться парящим полетом с открытыми глазами, будут вознаграждены фантастическим видом на парк развлечений и его окрестности, - отмечается в сообщении портала Themepark-central.

Также для посетителей парка открыли американские горки, колесо обозрения высотой 55 м и гастрономическую аллею с национальной индийской кухней.

Отмечается, что все аттракционы отражают индийскую культуру и архитектуру.