Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса

Трехлетний датский дог Кевин из штата Айова признан самой высокой собакой в мире из ныне живущих и попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Рост Кевина составляет 97 см в холке. При этом средний рост самца его породы достигает примерно 76 см. Информация об этом вышла на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: guinnessworldrecords

Хозяева называют Кевина "нежным гигантом" и признаются, что он чрезмерно дружелюбен и очень труслив. Больше всего пес боится пылесоса. Оказывается он убегает и прячется при виде техники.

"Я не думаю, что он осознает, какой он большой. Он постоянно пытается втиснуться в маленькие кровати, сесть на нас сверху. Он делает все то же, что маленькие собаки", – поделилась его хозяйка Трейси.

Фото: guinnessworldrecords

Новоиспеченный рекордсмен ежедневно съедает от шести до 10 чашек корма в день. При этом иногда пес в силу своего роста ворует продукты со стола. Хозяева дога отметили, что обычно он послушен, но в вопросах еды проявляет упрямство.

Недавним рекордсменом Гиннеса стал итальянский диджей Фабер Морейра, который выступал на протяжении 10 дней и четырех часов.