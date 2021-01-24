Вооруженную ножом белку сняли на видео

24 января 2021, 11:10
Фото: © Fotolia / Mr Twister

Вооруженную ножом белку сняла на видео жительница одного из центральных районов Торонто Андреа Даймонд, передает zakon.kz.

Девушка обнаружила на заднем дворе своего дома необычную белку, которая держала нож для очистки овощей, принадлежащий хозяйке дома.

На видео видно, как белка некоторое время крутит предмет в лапах, грызет рукоятку, а затем бросает его.

По данным UPI, белка появлялась во дворе Андреа дважды. Оба раза она интересовалась ножом.

Опубликованный в соцсеть жительницей Торонто ролик посмотрели уже почти 300 тыс. пользователей.


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