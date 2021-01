Вооруженную ножом белку сняли на видео

Вооруженную ножом белку сняла на видео жительница одного из центральных районов Торонто Андреа Даймонд, передает zakon.kz.

Девушка обнаружила на заднем дворе своего дома необычную белку, которая держала нож для очистки овощей, принадлежащий хозяйке дома.

На видео видно, как белка некоторое время крутит предмет в лапах, грызет рукоятку, а затем бросает его.

По данным UPI, белка появлялась во дворе Андреа дважды. Оба раза она интересовалась ножом.

Опубликованный в соцсеть жительницей Торонто ролик посмотрели уже почти 300 тыс. пользователей.

So apparently knife wielding squirrels are a thing now.... #Squirrels #Toronto #blogto pic.twitter.com/bEDpTqYcS6