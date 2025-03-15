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Мир

Мать и сыновья, вооруженные ножами, ворвались в одну из французских школ

полиция, мигалки, полицейская машина, , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 15:47 Фото: pixabay
Во французском городе Пуасси мать и двое сыновей, вооруженные ножами, ворвались во двор средней школы. Предположительно, таким образом женщина хотела уладить спор своих детей с одноклассником, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Parisien, инцидент случился 15 марта 2025 года.

Сотрудники полиции, которых вызвала администрация учебного заведения, задержали женщину и одного из ее сыновей. Второму удалось сбежать. В настоящее время правоохранители ведут его поиски.

По информации издания, происшествие обошлось без пострадавших. Власти и полиция проводят расследование, чтобы установить мотивы и обстоятельства происшедшего.

Ранее в Париже обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Ее нашли рабочие, которые проводили землеройные работы рядом с путями, ведущими к Северному вокзалу.

Андрей Дюсупов
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