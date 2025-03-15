Мать и сыновья, вооруженные ножами, ворвались в одну из французских школ
По данным Le Parisien, инцидент случился 15 марта 2025 года.
🔴 INFO – #FaitsDivers : Un trio armé d’un couteau, dont une mère et ses deux fils, a fait irruption dans un lycée à #Poissy pour régler un différend avec un élève. La police a interpellé la mère et un des fils, tandis que le second a pris la fuite. pic.twitter.com/WsKaQMp3W9— FranceNews24 (@FranceNews24) March 15, 2025
Сотрудники полиции, которых вызвала администрация учебного заведения, задержали женщину и одного из ее сыновей. Второму удалось сбежать. В настоящее время правоохранители ведут его поиски.
По информации издания, происшествие обошлось без пострадавших. Власти и полиция проводят расследование, чтобы установить мотивы и обстоятельства происшедшего.
Ранее в Париже обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Ее нашли рабочие, которые проводили землеройные работы рядом с путями, ведущими к Северному вокзалу.