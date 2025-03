Мать и сыновья, вооруженные ножами, ворвались в одну из французских школ

По данным Le Parisien, инцидент случился 15 марта 2025 года.

🔴 INFO – #FaitsDivers : Un trio armé d’un couteau, dont une mère et ses deux fils, a fait irruption dans un lycée à #Poissy pour régler un différend avec un élève. La police a interpellé la mère et un des fils, tandis que le second a pris la fuite. pic.twitter.com/WsKaQMp3W9