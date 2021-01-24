Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

24 января 2021, 11:22
Фото: из открытых источников

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 января опубликовал Минздрав РК, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Алматинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19. Только за 23 января выявлено 1584 заболевших коронавирусом. Всего в стране подтверждено 176 974 случая.

Читайте также:

Минздрав РК обновил данные по смертности от коронавируса


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?