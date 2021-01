Хабиб назвал причину поражения Макгрегора от Порье

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье, сообщает zakon.kz.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.