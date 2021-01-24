Хабиб назвал причину поражения Макгрегора от Порье

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье, сообщает zakon.kz.

Вот что бывает, когда меняешь команду, расстаешься со спарринг-партнерами, которые сделали тебя чемпионом, и спаррингуешься с маленькими детьми, находясь далеко от реальности, - написал он на своей странице в Twitter.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

24 января Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Соревнования впервые с марта 2020 года состоялись в присутствии зрителей.

Бой в легком весе не имел титульного статуса, однако, по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. В октябре 2020 года россиянин победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, однако до сих пор владеет поясом в легком весе. Позднее Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры.