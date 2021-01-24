В Атырау ввели новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте

Новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте ввели в Атырау, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, согласно постановлению главного санитарного врача региона, заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам.

Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в медицинских масках. Режим работы общественного автотранспорта с 06.00 до 23.00, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик. Кроме того, заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, перчатками и антисептиками, - проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области.

21 января было опубликовано новое постановление о карантине в Атырауской области.