Быть или не быть закону о бытовом насилии в Казахстане?

Законопроект о противодействии бытовому насилию вызвал достаточно бурную дискуссию в обществе и создал армию противников. В чем только не обвиняли разработчиков закона люди, зачастую его даже не читавшие. Но так ли страшен этот закон и нужен ли казахстанцам, об этом корреспондент zakon.kz поговорил с известным адвокатом Жанной Уразбаховой – довольно часто сталкивающейся в своей практике с бытовым насилием.

- Самым обсуждаемым в последнее время в соцсетях стал законопроект о противодействии бытовому насилию. Понятно, что такой закон нужен, но почему у него возникло столько противников? В пятницу председатель комитета по социально-культурному развитию предложила отозвать и доработать законопроект с учетом общественного мнения. Об этом же написал глава государства в соцсетях. Вы знакомились с этим документом, что можете сказать о нем?

- Я, действительно, ознакомилась с проектом закона о «противодействии семейно-бытовому насилию». Который, к сожалению, в настоящий момент отозван и направлен на доработку. Мое мнение, как практикующего адвоката, что этот закон нам нужен. Старый закон безнадежно устарел, многие статьи в нем потеряли актуальность, между тем согласно п.9 ст.26 закона о нормативных актах "при внесении изменений или дополнений в текст нормативного правового акта в объеме, превышающем половину текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция".

Поэтому новый закон писался с нуля, он своевременный и очень нужный. Данный закон направлен на защиту лиц, страдающих от семейно-бытового насилия. Для жертв, которые пострадали от физического, сексуального, психологического или экономического насилия со стороны другого лица.

В частности, предусмотрено много новых норм, в том числе превентивных, которые смогут защитить жертв от насилия. Решить вопросы о принудительном лечении агрессора и самой жертвы, реабилитации.

- О чем говорится в этом законе, какие именно нормы предусмотрены по защите женщин и детей от бытового насилия?

- Как указано в проекте закона, основной целью принятия нового закона является:

соблюдения законодательства и международных стандартов в области прав человека и гендерного равенства;

гарантирования соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

недопустимости причинения человеку физического или психического страдания;

уважительного, беспристрастного и гуманного отношения к пострадавшим от семейно-бытового насилия со стороны субъектов профилактики по противодействию семейно-бытовому насилию;

ответственности уполномоченных государственных органов за соблюдение прав граждан на защиту от семейно-бытового насилия;

поддержки и сохранения семьи;

конфиденциальности;

индивидуального подхода к каждому человеку, находящемся в трудной жизненной ситуации;

комплексности и системности;

приоритета превентивных мер профилактики семейно-бытового насилия над репрессивными;

недопущение обычаев и традиций, ущемляющих права и свободы человека и способствующих семейно-бытовому насилию.



Если опираться на данный проект закона, то система противодействия семейно-бытовому насилию включает социальные, экономические, медицинские, педагогические, правовые и другие меры, направленные на устранение причин и условий, пресечение, привлечение к ответственности правонарушителя, коррекцию их поведения и реабилитацию пострадавшего.

- А о каких методах противодействия насилия идет речь?

- Методами по противодействию семейно-бытовому насилию являются:

мониторинг, анализ и оценка причин совершения семейно-бытового насилия;

внедрение эффективных методов раннего выявления и пресечения семейно-бытового насилия;

разработка и принятие программ по противодействию семейно-бытовому насилию;

ведение статистического учета и отчетности;

оказание помощи и защиты прав пострадавшему, обеспечение возмещения вреда, причиненного семейно-бытовым насилием;

надлежащее расследование фактов бытового насилия, привлечение виновных лиц к ответственности;

эффективное реагирование на факты семейно-бытового насилия путем взаимодействия субъектов по противодействию семейно-бытовому насилию;

формирование в обществе нетерпимого отношения к насильственным моделям поведения, неравнодушного отношения к пострадавшим;

вовлечение гражданского общества в деятельность по противодействию семейно-бытовому насилию.

Это выдержки из самого проекта, как видите, ничего страшного и пугающего в этом проекте закона нет.

- А есть ли в законе нормы о том, что детей будут забирать из семей по любому поводу, например, шлепку по попе, обрезанию без согласия детей и т.д.? Ведь именно это вызвало волну возмущения у многих казахстанцев.

- Сейчас поясню. В проекте закона четко указано, что в случае совершения насилия в отношении несовершеннолетнего в семейно-бытовой сфере, когда имеются основания полагать, что оставление и неприменение мер защиты ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего, органы внутренних дел доставляют его в организацию, осуществляющую функции по защите прав ребенка для временного пребывания.

То есть абсолютно очевидно, что детей могут временно забрать, только в случае установления совершения насилия в отношении него. Опять же, ключевое слово временно, то есть сотрудники полиции приехали, увидели, что ребенок жестоко избит, родители пьяны, или, возможно, агрессивны и могут представлять опасность для ребенка, то полиция, опять же повторюсь, временно заберет ребенка в безопасное место. Дальше представители органов опеки и прокуратуры решат дальнейшие действия, исключительно в интересах ребенка.

Вы сами знаете, как часто в социальных сетях и СМИ всплывают видео, где отец или мать жестоко избивают детей, морят их голодом, насилуют, выставляют их раздетыми на мороз. С такими родителями проводится беседа, организуются необходимые консультации со специалистами, которые пытаются помочь родителям и детям пережить эту ситуацию. Но вы должны понимать, что детей в такие тяжелые моменты лучше увезти от агрессора, чтобы они не стали очередной жертвой насилия.

После проведенной беседы, лечения, если специалисты установят, что родитель не опасен для ребенка, его обязательно вернут в семью. Вы должны понимать, что содержание даже одного ребенка очень дорого обходится, государство как раз таки и не заинтересовано, чтобы разлучать детей от родителей. Временная изоляция вовсе не означает лишение родительских прав, родительских прав вообще лишают очень редко. Это исключительные случаи.

- Понятно. Как вы думаете, почему такая волна поднялась против закона, даже организовали петиции и собирают подписи?

- К сожалению, волна поднялась из-за неверного толкования проекта закона. Я вообще думаю, что есть некие провокаторы, которые намерено вводят в заблуждение и без того загнанных в угол родителей, которые обеспокоены пропитанием для детей. Хочу сказать одно, детей без серьезных причин с родителями даже временно разлучать не будут, и никто этого не хочет. Речь об исключительно опасных ситуациях и только в интересах детей.

- Тех, кто продвигает этот закон, в чем только не обвиняют, к примеру, что они получают гранты от западных стран и продвигают в стране западные ценности. Действительно ли этот так, как вы думаете?

- Старые законны слишком мягкие и не работающие, устаревшие. Требуется принятие новых, и это требование времени, а не диктуется западом или интересами каких-то фондов, или тайного правительства, это все мифы и страшилки.

Я практикующий юрист с 11-летним стажем. Каких только ситуаций я не видела. Детей и бьют, и насилуют, жестоко с ними обращаются. У детей точно такие же конституционные права, как и у взрослых, они имеют право за защиту от государства. И мы обязаны их защитить, не бывает чужих детей.

Получение грантов и продвижение каких-то ценностей считают чем-то страшным. Почему все стремятся иметь доход как в Европе, жить как там, иметь права и свободы. Но нам рисуют их традиции как что-то страшное, давайте признаем, что там живут такие же люди с такими же правами, поэтому истерию про западные ценности и про некие фонды-спонсоры я не совсем понимаю.

- Противники закона говорят о том, что функции по защите детей и женщин хотят передать частным структурам. И в этом усматривают лоббизм отдельных частных структур, как и вопрос усыновления иностранцами детей. Нужны ли такие нормы в законе, по вашему мнению?

- Да, про лобби отдельных частных структур говорят, опять про деньги. О правах детей все снова забыли, тут речь, я думаю, о кризисных центрах, куда привозят жертв насилия.

Знаете, я видела эти кризисные центры, и видела количество жертв и статистку, и, считаю, что таких центров должно быть еще больше. В подобных центрах находятся женщины и дети, которые ничего хорошего в доме от мужей и его семьи не видели, получают шанс на спокойный сон, кров, и трудоустройство.

В подобных центрах с жертвами проводят беседы психологи с ними работают, юристы, волонтеры помогают с одеждой. Часто жертв трудоустраивают, что в этом плохого?

- Многие мужчины выступают против закона, потому что считают, что мальчиков нужно воспитывать жестко, чтобы они не выросли тряпками. А новый закон не позволит это сделать, что он направлен на разрушение семей. Что ударить ребенка или женщину в воспитательных целях это нормально. Что вы думаете об этом?

- Я думаю, что противники этого закона мужчины-традиционалисты. А чего они хотят - чтобы женщины уходили об абьюзера под мост, или сразу на тот свет? Или эти противники закона к себе под крышу готовы принять этих женщин, зачастую многодетных?!

Я считаю, закон нужно доработать, его нужно ужесточить. Слишком долго права женщин и детей в нашей стране ущемлялись, а они имеют право на защиту. Я считаю бить женщин и детей даже в "воспитательных" целях преступлением. И недопустимым ни для кого.

- Спасибо за интервью.

Беседовала Лариса Черненко