В Казахстане появятся центры поддержки семьи: поправки в закон о бытовом насилии

Опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", сообщает Zakon.kz.

В частности, в Кодекс о браке (супружестве) и семье добавлены новые подпункты. Так, говорится, что уполномоченным органом в сфере государственной семейной политики является центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по формированию государственной семейной политики.

Запущен контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, который определен уполномоченным органом в сфере информатизации и выполняет функции информационно-справочной, организационной, психологической службы по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Также кодекс дополнен новой статьей, определяющей статус и функции центров поддержки семьи.

Центры поддержки семьи создаются или организуются по решению местных исполнительных органов в районах и районах в городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Центры поддержки семьи осуществляют:

реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

реализацию иных мер по профилактике бытового насилия.

Центры поддержки семьи осуществляют свою деятельность в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере государственной семейной политики.

Координация и методическое руководство деятельностью центров поддержки семьи осуществляются уполномоченным органом в сфере государственной семейной политики.

Центры поддержки семьи финансируются за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством РК.

Статья 67-1 определяет работу контакт-центра "111".

Контакт-центр "111" оказывает информационно-справочную консультацию, организационную, психологическую помощь по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, информирует центральные государственные органы, местные исполнительные органы по поступившим обращениям и предоставляет информацию гражданам о статусах исполнения обращений.

Уполномоченный орган в сфере информатизации:

организует и обеспечивает деятельность контакт-центра "111";

разрабатывает и утверждает правила деятельности контакт-центра "111" и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами.

Предусматривается, что центральные государственные органы и местные исполнительные органы взаимодействуют по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей и предоставляют в контакт-центр "111" информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений.

Уголовный кодекс

В Уголовном кодексе статья 3 дополнена пунктом, который определяет, какие преступления являются связанными с насилием в отношении несовершеннолетних.

Слова "развращение малолетних" заменены на "развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста".

Поправки также предусматривают, что арест не назначается и не применяется в порядке замены наказания к несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка, женщинам в возрасте 58 свыше лет, мужчинам в возрасте 63 и свыше лет, лицам с инвалидностью первой или второй группы.

Статья 98-3 устанавливает особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение.

Так, говорится, что к поведению лица, признанного виновным в совершении уголовного правонарушения, могут быть установлены особые требования на срок от 3 месяцев до 1 года, предусматривающие оказание психологической помощи, а также в полном объеме или раздельно запрет:

вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних или недееспособных членов его семьи;

приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;

употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.

Вместе с тем говорится, что при установлении особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение с применением насилия, для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе применить на срок до 30 суток меру правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему уголовное правонарушение с применением насилия, проживать в жилище с потерпевшим.

При этом оговаривается, что во время срока действия особых требований к поведению осужденного либо лица, в отношении которого досудебное расследование прекращено за примирением сторон, на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел для профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц.

Статья 108-1 предусматривает, что умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

За нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 25 суток.

За приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16 лет, установлено наказание в виде исправительных работ в размере до 200 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пропаганда самоубийства предусматривает наказание в виде штрафа 200 МРП либо исправительные работы в том же размере.

Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему, если это не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается исправительными работами в размере до 1 тыс. МРП (3 692 000 тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Трудовой кодекс

В Трудовой кодекс внесена поправка о том, что работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более 30 календарных дней.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг.

Социальный кодекс

В Социальном кодексе устанавливается понятие, что такое трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно.

При этом в кодекс добавлена статья, предусматривающая раннее выявление лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

Предусматривается, что уполномоченный государственный орган координирует комплекс организационно-практических мероприятий при участии субъектов по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством интегрированной модели.

В целом законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.

Материал по теме За буллинг детей будут штрафовать: поправки в КОАП

15 апреля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал два закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Законы направлены на усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.