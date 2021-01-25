"100 конкретных мер". Как Nur Otan будет поддерживать молодежь, рассказал Байбек

Нуржан Жетписбаев избран новым руководителем молодежного крыла Nur Otan, сообщает zakon.kz.

По согласованию с Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в ходе заседания Центрального совета "Jas Otan" новым руководителем молодежного крыла Nur Otan избран Нуржан Жетписбаев. Сегодня "Jas Otan" - это не просто молодежная организация с 20-летней историей, а крупнейшее объединение, консолидирующее в своих рядах более 100 тысяч активных казахстанцев в возрасте до 35 лет, с развитой региональной инфраструктурой, корпусом депутатов в законодательном и представительных органах всех уровней. На этих выборах Nur Otan системно поддержал молодежь, представители которой наряду с членами штабов активно агитировали и принимали участие практически во всех предвыборных мероприятиях, - отметил на своей странице в Facebook Бауыржан Байбек.

По итогам выборов благодаря установленной Елбасы квоте число молодых депутатов от нашей партии на всех уровнях маслихатов увеличилось в 3 раза, с 7 до 23%. Так, из 2701 депутата-нуротановца 616 являются представителями молодежи. Именно они будут представлять интересы более 6 миллионов молодых казахстанцев.

Как известно, на недавнем Съезде "Jas Otan"-а с участием Елбасы была принята 5-летняя Программа "Жастар-Отанға". Запланировано 100 конкретных мер по поддержке молодежи. Среди них создание социальных лифтов и реализация молодежных инициатив, вопросы трудоустройства и повышения качества образования, а также многое другое. Перед новым руководством "Jas Otan"-а и молодым депутатским корпусом стоит задача по эффективной реализации данной программы.

В первую очередь, необходимо утвердить республиканскую и 216 региональных дорожных карт с определением ответственных за каждое направление программы. Отдельная задача - это реализация поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке нового закона "О молодежной политике". Наши молодые депутаты совместно с "Jas Otan"-ом должны при поддержке партии активно подключиться к этой работе, вовлечь молодежь, организовав широкое обсуждение в том числе в экспертных кругах. Уверен, что новое руководство "Jas Otan"-а и наши молодые депутаты сумеют выполнить стоящие перед ними задачи. Преодолев испытания, победим вместе! - отметил первый заместитель председателя партии.

По информации пресс-службы партии, Нуржан Жетписбаев более 10 лет проработал в системе "Jas Otan"-а, из них 6 лет - председателем Карагандинского областного филиала. Возглавлял Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области. До настоящего времени был заместителем акима города Темиртау по социальным вопросам. Является лауреатом государственной молодежной премии "Дарын".