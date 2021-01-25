Новый президент Кыргызстана выбрал страну для первого официального визита

Садыр Жапаров совершит первый официальный визит в Россию, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.

Первый визит Садыр Жапаров намерен осуществить в Россию, - отметил вице-премьер.

В ходе визита планируется обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.

Однако ранее Жапаров утверждал, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан.

Досрочные выборы президента Кыргызстана прошли 10 января. Набрав 79,2% голосов избирателей в первом туре победу на выборах одержал Садыр Жапаров.