Новый президент Кыргызстана выбрал страну для первого официального визита

25 января 2021, 13:11
Фото: inbusiness.kz

Садыр Жапаров совершит первый официальный визит в Россию, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.

Первый визит Садыр Жапаров намерен осуществить в Россию, - отметил вице-премьер.

В ходе визита планируется обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ.

Однако ранее Жапаров утверждал, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан.

Досрочные выборы президента Кыргызстана прошли 10 января. Набрав 79,2% голосов избирателей в первом туре победу на выборах одержал Садыр Жапаров.


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