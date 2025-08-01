Президент Казахстана посетит Кыргызстан с официальным визитом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Кыргызстан. Об этом стало известно 1 августа 2025 года из информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что сегодня заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по приглашению кыргызской стороны прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. В рамках визита его принял президент КР Садыр Жапаров.

"Глава Кыргызстана выразил удовлетворение темпами углубления союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами в двустороннем формате, а также отметил традиционно высокий уровень казахско-кыргызского взаимодействия на многосторонних площадках... Подчеркнуты ключевые аспекты подготовки и проведения предстоящего официального визита президента Казахстана в Кыргызстан". Пресс-служба МИД РК

Фото: gov.kz

В ходе встречи министр иностранных дел РК передал искренние пожелания и теплые слова приветствия от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Министр проинформировал собеседника о текущем состоянии и перспективах двустороннего многопланового сотрудничества, подтвердив нацеленность Казахстана на всестороннее укрепление и расширение союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

Фото: gov.kz

В завершение встречи президент Кыргызстана дал высокую оценку уровню отношений между странами и выразил готовность к их дальнейшему содержательному развитию.

Фото: gov.kz

18 апреля 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этот день главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.