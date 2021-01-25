Разбитая губа и сотрясение. Алматинка обвинила коллегу в жестоком избиении

Девушка, работающая официанткой в одном из заведений Алматы, обвинила коллегу в избиении, передает zakon.kz.

Она опубликовала фотографии с последствиями избиения в Instagram.

По словам девушки, инцидент произошел 21 января. Мужчина устроился в заведение недавно. Администратор подозвала девушку и поручила ей обслужить стол на десять человек.

Я подошла к нему и сказала это, после чего он начал кричать, почему я, а не он, его охватило бешенство, начал употреблять нецензурные слова, и мы поднялись наверх, так как в зале были гости. Я села на подоконник и мы начали выяснять отношения, я ему сказала успокойся, хочешь сам обслуживай. Он продолжал материться, я хотела уйти пока не избил, но не успела, - написала девушка.

По словам пострадавшей, мужчина схватил ее за шею и начал бить по лицу. На шум прибежала администратор, которая попыталась оттащить его. По утверждениям девушки, это удалось сделать только с помощью бармена и шеф-повара.

Он просто кинул со всей дури меня головой об пол. Сломались очки, губа была просто разорвана на две части, зуб передний еле держался, и я вся в крови убежала оттуда вниз. Затем приехала скорая. Увидев мое состояние, он смеялся и говорил: "так тебе и надо". Когда управляющая пошла с ним разговаривать, он сказал что ничего плохого не сделал и чувства вины не осознает до сих пор. Мне зашили губу снаружи и внутри, десна была разорвана, тоже зашивали поставили на десна и зубы шины так как зуб передний еле сохранился, но в дальнейшем может и придется удалять, если не прирастется. Сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, постоянные головные боли, тошнота и головокружение. Кушать теперь 1,5 месяца только из трубочки, - рассказала пострадавшая.

Девушка отметила, что если бы к ней не пришли на помощь, "он мог бы забить до смерти".

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Алматы.