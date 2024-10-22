Алматинка обвинила сына именитого спортсмена в избиении

В производстве следователей Алматы находится уголовное дело по факту избиения женщины спортсменом, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно из публикации в соцсетях, жительница города заявила, что ее избил мастер водного вида спорта, сын заслуженного мастера спорта и тренера РК. Она получила травмы средней тяжести. По данному факту было заведено уголовное дело, но следствие, по утверждению пострадавшей, не двигается. В своей жалобе она также сообщила: после произошедшего ей оперировали палец, с установкой спиц и винта; подозреваемого не вызывали на допрос; 16 октября он обстрелял ее машину и машину супруга; кидал камни и мусор в ее дом, сопровождая это угрозами семье.

В Департаменте полиции Алматы в ответ на запрос редакции сообщили:





"По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам чего виновный будет привлечен к ответственности. Материалы дела будут переданы в суд".

Накануне, 21 октября, Алматы водителю автобуса пришлось пластиковой бутылкой обороняться он нападавшего на него мужчины с острым предметом в руке.