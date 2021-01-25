Смертельной болезнью заражается домашний скот в Алматинской области

Домашний скот заражается смертельной болезнью в Алматинской области. Сельские жители уже лишились по этой причине более 70 голов крупного рогатого скота, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сельчане уверены, что источником опасной инфекции могла стать откормочная база, расположенная по соседству. По этой причине предприятие недавно закрывалось на карантин. По словам местных жителей, они являлись свидетелями, как туши зараженных животных выкидывали за территорию базы.

Кроме того, они видели, как с помощью трактора загружают погибшую скотину в прицеп и отвозят в поле рядом с селом, где руководитель предприятия организовал скотомогильник. Жители села не сомневаются, что этих животных погубило опасное заболевание. Теперь по этой же причине умирает их домашняя скотина, считают они.

Месяц назад у меня была такая ситуация. Тогда бычок зашел во двор, не прошел и пару шагов, как слег. Через небольшое время умер. Мы находим трупы животных даже в собственном подворье. А все из-за соседнего крестьянского хозяйства. фермер Бектурсын Каратаев

Сельчане уверяют, что скот погибает буквально за пару дней. Переживая за свое хозяйство, жители села не выпускают крупно-рогатый скот на пастбища.

Больше сотни голов не выпускаем на пастбища. И все из-за какой-то болезни. Мы боимся, что животные будут есть траву там, где лежат трупы больных животных, а потом наши дети будут пить молоко. И завтра появится новая болезнь. местный житель Азат Таукан

По данным телеканала, сам руководитель откормочного предприятия Бакытжан Абдирасылов не скрывает тот факт, что в его хозяйстве были больные животные. Именно по этой причине база закрывалась на карантин. Однако он уверяет, что весь скот после этого был поголовно вакцинирован.

Мне не выделяли вакцину от Алматинской области. И от государства не было вакцин. Я сейчас сам покупаю вакцины. Вот мы их поставили и выявили эту болезнь. Я не виноват, это не моих рук дело. Потом приехали специалисты из области. Они и предприняли меры. Уничтожение туш тоже не в моей компетенции. предприниматель Бакытжан Абдирасылов

По информации ветеринаров, только за последние четыре недели в поселке Болексаз погибли более 70 голов КРС. Причиной падения скота они называют эмфизематозный карбункул.

Специалисты обещают, что совсем скоро все животные получат необходимую вакцину. Только жителей села это обещание не успокаивает. Они требуют закрытия откормочного предприятия, откуда, по их мнению, распространилась болезнь, сообщается на телеканале.