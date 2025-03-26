#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

284 млн тенге для спасения домашнего скота выделили в Кызылординской области

Вакцинировать домашний скот начали в Кызылординской области , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 05:10 Фото: pixabay
В этом году из областного бюджета выделили 284 млн тенге на проведение дополнительных прививок от шести энзоотических заболеваний крупного рогатого скота, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент "24KZ", в Кызылординской области начали вакцинировать домашний скот. В регионе приобрели необходимое количество доз вакцин от 13 особо опасных инфекционных заболеваний. От бешенства, сибирской язвы и других особо опасных инфекций в этом году регион закупил свыше шести млн доз вакцин.

Первую партию препаратов уже получили. Ветеринары приступили к вакцинации и обследованию домашнего скота.

В регионе укрепляют материально-техническую базу ветеринарной службы и улучшают условия труда специалистов. На эти цели за последние три года из областного бюджета потратили 682 млн тенге.

На днях молодой алматинский фермер рассказал о ведении крестьянского хозяйства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ерлан Карин о получающих зарубежные гранты: Зачастую для многих это бизнес
Общество
17:31, 25 марта 2025
Ерлан Карин о получающих зарубежные гранты: Зачастую для многих это бизнес
Как на востоке Казахстана предотвращают паводки
Общество
16:18, 25 марта 2025
Как на востоке Казахстана предотвращают паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: