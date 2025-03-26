284 млн тенге для спасения домашнего скота выделили в Кызылординской области

В этом году из областного бюджета выделили 284 млн тенге на проведение дополнительных прививок от шести энзоотических заболеваний крупного рогатого скота, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент "24KZ", в Кызылординской области начали вакцинировать домашний скот. В регионе приобрели необходимое количество доз вакцин от 13 особо опасных инфекционных заболеваний. От бешенства, сибирской язвы и других особо опасных инфекций в этом году регион закупил свыше шести млн доз вакцин.

Первую партию препаратов уже получили. Ветеринары приступили к вакцинации и обследованию домашнего скота.

В регионе укрепляют материально-техническую базу ветеринарной службы и улучшают условия труда специалистов. На эти цели за последние три года из областного бюджета потратили 682 млн тенге.

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