Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане 26 января

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 января, сообщает zakon.kz.

На северную, центральную и восточную части республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, сохранится неустойчивый характер погоды - пройдет снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, на севере – гололед. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Костанайской областях – гололед.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области – метель.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ожидается сильный мороз 26 градусов.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -7°, облачно.

Прогноз погоды на 26 января.