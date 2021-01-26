Казахстан вторые сутки находится в "красной" зоне

Казахстан продолжает находиться в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 января, в "желтой" зоне находится только один регион.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

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В "желтой" зоне: Карагандинская область.

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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

По последним данным Минздрава, на 26 января в стране подтверждено 179 720 случаев заболевания коронавирусом.