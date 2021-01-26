Мамин поделился планами на будущее

Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства рассказал о планах на 2021 год, сообщает zakon.kz.

По его словам, в 2021 году планируется запустить 49 предприятий пищевой промышленности.

Будет продолжено развитие потенциала рыбной отрасли. Новый подход к развитию АПК позволит увеличить объемы производства и экспорта. Для расширения производственного потенциала АПК будет принят комплекс мер по увеличению площадей орошаемых земель, - отметил премьер.

Мамин уточнил, что добыча нефти и газа в 2020 году составила 85,7 млн тонн нефти.

В 2021 году продолжатся работы по наращиванию объемов добычи. В текущем году будет начато строительство нефтеперерабатывающего завода. Будут введены в эксплуатацию 23 объекта возобновляемых источников, - добавил он.

Кроме того, в текущем году будет начата реализация проектов по развитию эко-туризма.

Для увеличения притока туристов будет построена новая железная дорога Туркестан-Шымкент. Доля туризма в ВВП будет доведена до 5,9%, - отметил Мамин.

Согласно данным премьера, по итогам прошлого года по большинству показателей отмечается положительный темп роста в 10 регионах.

Это Акмолинская, ВКО, СКО, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская области, города Нур-Султан и Шымкент. Четыре региона завершили год с результатом на уровне среднереспубликанских значений - Карагандиская, Павлодарская, Мангистауская, Алматы, - сказал глава правительства.