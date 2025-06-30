Министры поделились планами на отпуск

В Казахстане завершился насыщенный политический сезон. Некоторые члены правительства рассказали, как планируют провести летний отпуск, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев отметил, что не планирует отпуск – на отдых просто нет времени.

Сенатор Марат Кожаев, который до 2024 года занимал должность вице‑министра внутренних дел, признался, что ждал этого отпуска много лет.

"За многие годы службы – это первая возможность длительного, надеюсь, перерыва в работе. У нас какие установки: в течение парламентских каникул определенное количество дней – не менее 15 – будем встречаться с населением, посещать различные регионы и частные предприятия. То есть готовиться к следующей сессии и изучать проблемы населения и общества. Тоже планирую несколько областей посетить. Буквально завтра начну с Астаны. У меня в планах Павлодарская, Костанайская, Алматинская области. Пока, честно, не смог еще сориентироваться – желаний было много, но пока четких планов (на отпуск – Прим. ред.) не построено", – дополнил Марат Кожаев.

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев напомнил, что у министров отпуск очень краткосрочный.

"Тоже нужно иногда отдыхать. Поэтому, наверное, планирую провести его в кругу семьи, потому что давно не видел своих внучат. Наверное, там. И, возможно, у нас положено лечение – будет возможность заняться и своим здоровьем", – рассказал министр.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что пока не решила, как будет отдыхать. Однако она подчеркнула, что предпочитает спокойный отдых в санаториях на территории Казахстана, например, в Сарыагаше. Также она дала ряд рекомендаций для казахстанцев на время каникул.

"В первую очередь, в жаркие дни необходимо соблюдать водный режим. Для пациентов на динамическом лечении – обязательный прием своих препаратов. Жаркое время еще впереди – июль и август. Поэтому основное – правильный сон и питание, в определенной степени физическая нагрузка. Все сами знают, как проводить лето. Однако мы сейчас предупреждаем, что активно растет количество травм, получаемых на водоемах. Ежегодно большое количество молодых людей поступает с травмами позвоночника", – отметила министр.

Для выезжающих за границу казахстанцев она напомнила, что обязательно наличие страхового полиса вне зависимости от страны поездки.

"Конечно, ни одного казахстанца за границей мы не оставляем. Если ему требуется транспортировка, то эти случаи мы вместе с МИД, посольствами тех стран, где находятся наши граждане, отрабатываем. В прошлом году были такие кейсы, и в этом году тоже. Но самое главное – наличие страховки, потому что это базовое требование для каждого гражданина, выезжающего за рубеж. Дополнительную информацию по тропическим странам и вакцинации можно найти на официальных сайтах. В этом году мы ничего нового не подскажем – то же, что ежегодно рекомендуем", – сказала она.

Сегодня, 30 июня 2025 года, состоялось совместное заседание палат Парламента. На повестке дня был всего один вопрос – закрытие III сессии 8-го созыва. Казахстанские депутаты ушли на каникулы.