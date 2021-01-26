Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства с участием Президента сообщил, что ЕНТ переведут в электронный формат, передает zakon.kz.

Глава государства поручил правительству продолжить работу по развитию конкурентоспособного человеческого капитала.

Национальный план развития детей младшего возраста будет разработан на основе передового международного опыта. Планируется увеличить охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами до 99% за счет внедрения новой модели дошкольного образования и подушевого финансирования. Будут открыты 400 новых детских садов. Планируется также строительство 180 школ в рамках ГЧП. Единое национальное тестирование будет переведено полностью в электронный формат, - сказал Аскар Мамин.