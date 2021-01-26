Токаев о бизнесе после карантина: Нужна поддержка

Малый и средний бизнес сильно пострадал от карантинных ограничений, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По его словам, необходимо поддерживать бизнес.

МСБ пострадал сильно от карантинных ограничений. Показатели крупного бизнеса также снизились. В этом году поддержка МСБ должна быть в числе основных направлений работы. Правительству совместно с НПП "Атамекен" за один месяц необходимо разработать меры поддержки. По Программе "Енбек" один из основных механизмов обеспечения граждан работой. По направлению "Бастау бизнес" знания получили 150 тыс. граждан. Но только 10 % из них смогли взять кредит и 19 % из них получить гранты. Более 100 тыс. человек остались без поддержки государства, - отметил Президент.

Также глава государства добавил, что значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать.

Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно, - заключил он.