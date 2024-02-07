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Нужно снизить административный прессинг – Токаев о поддержке бизнеса в Казахстане

Токаев о поддержке бизнеса в Казахстане Фото: pexels
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля рассказал о мерах, которые необходимо принять для поддержки бизнеса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что до логического завершения так и не довели внедрение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства.

"Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать", – отметил глава государства.

По его словам, необходимо серьезно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса.

"Не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки. Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем, необходимы качественные изменения в этой сфере", – резюмировал глава государства.

7 февраля президент раскритиковал проект Налогового кодекса, разработкой которого занималось правительство Алихана Смаилова. 

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