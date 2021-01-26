Бокс в сарае вызвал отклик казахстанцев

В селе Акмешит Нуринского района Карагандинской области молодые ребята увлекаются боксом. Но они пожаловались на плохие условия, записав видео тренировок в сарае, передает zakon.kz.

Ролик они прислали в редакцию ZTB. По словам ребят, они хотят заниматься спортом и тренироваться для себя, но условий для этого нет. А в школьный спортзал им не разрешают ходить вне уроков.

Казахстанцы откликнулись на видео, начав активно распространять в соцсетях.

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На видео отреагировали в акимате Карагандинской области.

В селе Акмешит, есть действующий клуб. По поручению акима области представители акимата района выехали на место, осмотрели клуб и принято решение выделить помещение для спортсменов там. Кроме этого, акимат займется созданием условий для поддержки массового спорта. Хотели бы поблагодарить ребят за неравнодушие к жизни родного села и стремление к здоровому образу жизни. Также сообщаем, что ранее начинающие спортсмены занимались в школьном спортзале, который на сегодняшний день закрыт из-за карантинных ограничений, - сообщила Марина Шаповалова, руководитель пресс-службы акима Карагандинской области.