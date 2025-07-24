Как вызвать персонального менеджера на дом: разъяснение для казахстанцев

Фото: gov4c.kz

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 24 июля 2025 года, предоставили важную информацию для тех, кто хочет вызвать персонального менеджера на дом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий вопрос адресовал специалистам один из жителей страны. Его вопрос звучал следующим образом: "Добрый день! Подскажите, как можно вызвать персонального менеджера на дом?" В пресс-службе "Правительства для граждан" дали подробный ответ. "Здравствуйте! Оформить заявку на вызов персонального менеджера на дом можно на официальном сайте Госкорпорации, а также через Единый контакт-центр 1414". Ранее казахстанцам подробно рассказали, как работают постоматы, что это за сервис и как забрать готовые документы в любое удобное время.

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