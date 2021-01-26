Получить разрешения на работу трудовые иммигранты смогут в электронном виде

Министр внутренних дел РК своим приказом от 15 января 2021 года внес изменения в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, передает zakon.kz.

Так, для получения разрешения трудовым иммигрантам нужно обратиться с заявлением в госкорпорацию "Правительство для граждан" либо через веб-портал "электронного правительства".

При первичном обращения на получение разрешения необходимо сдать документы:

заявление о выдаче разрешения трудовому иммигранту; квитанции об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу (после сканирования возвращается услугополучателю); паспорт с отметкой о пересечении Государственной границы (после сканирования возвращается услугополучателю); справки о медицинском освидетельствовании иностранца, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности по избранной специальности (медицинская справка формы 075/у); справку о прохождении дактилоскопирования и фотографирования. При наличии сведений о получении трудового разрешения иммигрантом в течении предыдущего календарного года дактилоскопирование и фотографирование не производится; медицинская страховка (после сканирования возвращается услугополучателю); трудовой договор, составленный между работодателем и иностранцем в случае оказания проактивной государственной услуги "Выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан" (после сканирования возвращается услугополучателю).

Сотрудник Государственной корпорации оформляет электронную заявку в Интегрированной информационной системе "Центры обслуживания населения" (ИИС ЦОН), с приложением электронных копий документов и направляет в Информационную систему "Миграционная полиция" (ИС МП) для принятия соответствующего решения.

В свою очередь Миграционная полиция в день поступления документов из госкорпорации осуществляет проверку на соответствие требованиям закона "О миграции населения", в том числе:

сравнивает содержание заявления с данными документа, удостоверяющего личность, и сведениями, полученными с ИС МП и из других источников;

сверяет гражданство иностранца со списком стран, с которыми у Казахстана заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, предусматривающие возможность пребывания в РК без виз сроком не менее трех месяцев;

проверяет, что уплаченная сумма предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу соответствует указанному в заявлении сроку действия разрешения трудовому иммигранту;

осуществляет проверку по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК на судимость и розыск, результаты проверки приобщаются к материалам;

приобщает к накопительным материалам, заводимых на трудового иммигранта, документы, указанные в Стандарте государственной услуги.

В случае предоставления недостоверных сведений Миграционная полиция в день поступления в течение 30 минут направляет через ИС МП в ИИС ЦОН решение об отказе в оказании государственной услуги.

Вместе с тем положительный результат рассмотрения заявки - в виде разрешения (продления) на осуществление трудовой деятельности иностранцев у физических лиц распечатывается сотрудником госкорпорациис уникальным "QR" кодом в двух экземплярах и выдается трудовому иммигранту, второй экземпляр приобщается к материалам.

При обращении через портал, после успешной проверки заявки, поступившей в ИС МП в автоматическом режиме, в личном кабинете заявителя продленное разрешением становится доступным для скачивания.



Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 января).