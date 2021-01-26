Кремль отказался назвать имя владельца дворца в Геленджике

Журналисты попросили пресс-секретаря Путина озвучить имена владельцев шикарного дворца в Геленджике, который, как накануне заявил президент России, не принадлежит ему, передает zakon.kz.

Владимир Путин ранее сообщил, что не смотрел фильм оппозиционера Алексея Навального про дворец в Геленджике, так как у него нет времени. Но пролистал видеоподборки из фильма. Президент РФ заявил, что ничего из того фильма не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Тогда журналисты спросили, кому же принадлежат эти богатства.

Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно, - цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он опроверг заметку журналистов о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: "Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это "дворец Путина" и что он строился для Путина".

И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту, - напомнил Песков.

Комментируя замечания о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, Песков отметил, что журналистов с этим вопросом отправили в ФСО.

Они же говорят: "Почему охраняется ФСО?". Вот, мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. <...> Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции, - уточнил Песков.