Госрегистрацию прав на недвижимость в Казахстане будут делать по-новому

26 января 2021, 18:01
Фото: Zakon.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц", передает zakon.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

Закон позволит обеспечить переход на электронный формат и получение сведений о зарегистрированных правах через информационные системы, а также направлен на совершенствование механизмов и процессов, связанных с регистрацией недвижимости, юридических лиц и сноса объектов.


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