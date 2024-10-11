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Законодательство РК

В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей

Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 11:56 Фото: pexels
Министр внутренних дел приказом от 7 октября 2024 года внес изменения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что для регистрации транспортных средств их владельцы (представители владельцев) представляют:

  • С 20 октября 2024 года юридические лица – электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного средства) (при первичной регистрации транспортного средства) юридического лица, посредством информационной системы национального оператора (национального администратора) системы электронных паспортов.
  • С 1 января 2025 года граждане – электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного средства) (при первичной регистрации транспортного средства) физического лица, посредством информационной системы национального оператора (национального администратора) системы электронных паспортов.

Также внесено дополнение, в соответствии с которым среди прилагаемых документов должны быть документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, удостоверенный нотариусом РК либо ЭЦП прежнего и нового владельцев в случае совершения регистрационных действий посредством ПЭП или объектов информатизации, либо договор купли-продажи, заключенный по результатам реализации арестованного имущества, или постановление судебного исполнителя о передаче взыскателю движимого имущества в натуре без реализации.

Остальной перечень документов остался без изменений:

  • документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;
  • документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ. От уплаты сбора за первичную регистрацию освобождаются дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в Республике Казахстан, а также их сотрудники и члены их семей;
  • сертификат о внесении утилизационного платежа (при первичной регистрации транспортного средства);
  • прежние СРТС и ГРНЗ (при их наличии);
  • приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому либо физическому лицу, заверенный печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства), если прежним владельцем транспортного средства являлось юридическое лицо;
  • документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер) (при первичной регистрации транспортного средства, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС);
  • свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, если в конструкцию транспортного средства внесены изменения до его регистрации;
  • акт осмотра транспортного средства.

Также обновлен перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдача свидетельства о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков".

Добавлен новый подвид госуслуги – актуализация (корректировка) сведений о регистрации, учете и снятии с учета отдельных видов транспортных средств.

Размер оплаты при актуализации (корректировке) сведений о ТС составляет:

  • в случае замены СРТС взимаются регистрационный сбор и государственная пошлина за выдачу СРТС в соответствии со статьями 553 и 615 Налогового кодекса;
  • если замена СРТС не требуется услуга осуществляется на бесплатной основе.

Помимо этого, поправки коснулись Перечня основных требований к оказанию государственных услуг "Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств" и "Выдача водительских удостоверений". В частности, уточнен график работы Госкорпорации:

С понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.00 без перерыва, дежурные отделы обслуживания населения Государственной корпорации с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 20.00 и в субботу с 09.00 до 13.00, кроме праздничных и выходных дней согласно Трудовому кодексу РК.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2024, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 20 октября 2024 года и с 1 января 2025 года.

Мы писали, что в апреле текущего года в Казахстане ввели электронные паспорта на автотранспорт.

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